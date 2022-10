Biasin: «Handanovic, problema conferma. Onana lo devi far giocare»

Fabrizio Biasin ha parlato della questione portiere in casa Inter, della scelta tra Samir Handanovic e Andre Onana per una maglia da titolare.

PORTIERE – Queste le parole da parte di Fabrizio Biasin sulla questione portiere in casa Inter tramite la propria pagina Facebook. “Io la questione “portiere dell’Inter” la vedo così:

Onana – che arriva da un anno di inattività – a Milano si è presentato con un bel curriculum. 26 anni, 55 presenze in Europa… Cioè, lo volevano in tanti, mica solo l’Inter.

Un portiere fermo da un anno, e bravo, non può stare fermo un altro anno, altrimenti gli anni diventano due e quello non fa più il portiere, fa l’ex portiere.

Handanovic non è “il” problema dell’Inter (magari ce ne fosse solo uno). Per intenderci, stiamo parlando di un grande professionista. Certamente non più al suo apice, ma un grande professionista“.

PROBLEMA – Biasin ha aggiunto. “Ecco, il problema non è tanto Handanovic, semmai la sua conferma: se confermi Handanovic prendi una decisione legittima, ma allora il secondo non può essere Onana che ha un curriculum con i controcazzi, piuttosto gli affianchi un giovane di belle speranze su cui puntare per il futuro.

Ma se prendi Onana, allora, lo devi far giocare, altrimenti è come comprare la macchina nuova, parcheggiarla in garage, farle prendere polvere e uscire con quella vecchia perché… “beh, in fondo va ancora”.

E qui – capiamoci – non si tratta di voler male a un pezzo di storia nerazzurra come Handanovic, qui si tratta di voler bene all’Inter“.

Fonte: Facebook Fabrizio Biasin