In Inter-Roma Acerbi confermato titolare, e primo regista della squadra

Inter-Roma ha visto ancora una volta Acerbi titolare al centro della difesa. E il centrale ha fornito una prova di personalità nella prima impostazione.

ANCORA TITOLARE – Tre indizi fanno una prova, come si dice. Quindi la terza partita di fila da titolare di Acerbi non rappresenta un fatto banale. Anche in Inter-Roma Inzaghi ha scelto di affidarsi al mancino ex Lazio al centro della difesa. E anche nella sfida coi giallorossi il numero 15 si è distinto per la personalità messa in campo. Prendendo in mano l’impostazione come se giocasse da sempre in nerazzurro.

IMPOSTAZIONE CON PERSONALITÀ – Questi sono i suoi tocchi presi da Whoscored:

In totale sono 107, primo della squadra, con 102 passaggi realizzati al 91%. Un dato che ricorda quello della vittoria sul Viktoria Plzen e fa ben capire la sua importanza nella prima impostazione dell’Inter. Anche perché Acerbi non si è limitato al compitino, ma ha cercato spazi, idee, soluzioni verticali. Andando oltre i limiti del suo ruolo. Salendo a centrocampo quando necessario. Interpretando ancora una volta il ruolo con una personalità che ai suoi compagni sembra mancare. Soprattutto al titolare storico, de Vrij.