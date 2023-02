Biasin: «Calhanoglu è diventato una certezza. Il rinnovo meritatissimo…»

Fabrizio Biasin ha parlato di Hakan Calhanoglu, grande protagonista e autore di un’ottima prestazione ieri sera in Inter-Porto.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin su Hakan Calhanoglu, ieri sera premiato dalla UEFA come MVP di Inter-Porto (vedi articolo). “– Ennesima partita di grande sostanza.

– Il premio dell’Uefa come migliore in campo.

– La dedica ai suoi connazionali.

– Il rinnovo (meritatissimo) in arrivo.

Calhanoglu è diventato una certezza“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin