Calhanoglu MVP di Inter-Porto: turco premiato dalla Uefa! Fondamentale

Calhanoglu ha vinto il premio come miglior in campo di Inter-Porto. La Uefa non ha avuto dubbi. Super partita del turco in mezzo al campo

PREMIATO − Hakan Calhanoglu premiato come MVP di Inter-Porto. Altra prestazione importante del centrocampista turco, che ha giocato da regista al posto di Brozovic. Calhanoglu è stato il migliore in campo secondo la Uefa. Bravissimo a gestire i tempi in mezzo al campo e solita maestria ed esperienza da vendere. Top!