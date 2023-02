Graziani: «Lukaku finalmente è tornato! Prima sembrava un parente»

Il gol di Lukaku è uno dei temi principali all’indomani di Inter-Porto 1-0 di Champions League. Sul numero 90 si è espresso Graziani, che a Radio Sportiva sostiene come si stia rivedendo il giocatore dei fasti di un tempo.

RIECCOLO! – Francesco Graziani è sollevato per come si stia riprendendo Romelu Lukaku: «Finalmente è tornato, perché quello che c’era prima sembrava un lontano parente. Ieri sera abbiamo rivisto il vero Lukaku, nell’essere reattivo a buttare dentro il cross di Nicolò Barella. Si è visto un giocatore che, non so se ci avete fatto caso, chiamava sempre la palla chiedendo di fare la guerra: è questo il Lukaku che l’Inter si aspettava e che prima quasi andava a nascondersi per non avere la palla. Per l’Inter è un giocatore assolutamente ritrovato, speriamo che sia così e che ci sia la continuità. Adesso è lui che si riprende la titolarità, più che Edin Dzeko».

PRIMO ROUND – Graziani, oltre al commento su Lukaku, dà possibilità a tutte e tre le italiane di andare ai quarti di Champions League: «Il Napoli può essere la certezza, Milan e Inter credo che debbano ancora conquistarsi la qualificazione. I due ritorni preoccupano un po’, perché i gol fatti non sono tanti: c’è equilibrio, più o meno con le stesse percentuali. Andare a Londra col Tottenham e a Porto non è una passeggiata di salute, però i presupposti perché possano passare il turno ci sono».