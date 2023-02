Onana risponde a Inzaghi: col Porto importante nel gioco e con le parate

Inter-Porto è stata anche la partita di Onana. Il portiere ha risposto alla panchina in campionato con una prestazione decisiva e completa.

RISPOSTA ALLA PANCHINA – Dopo l’inattesa panchina con l’Udinese, Onana è tornato titolare col Porto. Nella sua Champions League verrebbe da dire, visto che ha iniziato proprio in coppa la sua carriera in nerazzurro e qui non ha saltato una partita. Non accontentandosi di timbrare il cartellino, ma incidendo in positivo sul risultato finale con una prova completa. Da portiere moderno.

PRIMO IMPOSTATORE – Al contributo del camerunese all’impostazione ormai dovremmo essere abituati. Molte sono già state infatti le sue prestazioni di spicco nel gioco al piede, con le sfide con l’Atalanta in campionato e il Milan in Supercoppa come massimi esempi. Anche col Porto non si è tirato indietro, mettendo insieme 55 tocchi con 50 passaggi realizzati all’86%. Suo tratto distintivo anche stavolta i lanci lunghi, per rilanciare rapidamente l’azione: sono stati 12 di cui 6 realizzati. A tutto questo però stavolta ha unito anche il rendimento tra i pali.

DECISIVO TRA I PALI – Onana non è stato chiamato a un super lavoro tra i pali. Ma ha parato tutto quello che il Porto ha prodotto. Al suo attivo 4 parate, tutte da dentro l’area. Di cui 2 consecutive, nell’occasione più pericolosa degli avversari. Sullo 0-0. Un momento decisivo della partita. In cui il numero 24 ha risposto presente. Sarà stata una risposta a Inzaghi? La panchina lo avrà stimolato a dare ancora qualcosa in più?