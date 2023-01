Onana in Milan-Inter è una chiave dell’atteggiamento scelto da Inzaghi

Milan-Inter ha visto Onana come primo motore del gioco. Di più. Le statistiche del portiere fanno capire la strategia di Inzaghi.

CHIAVE DEL GIOCO – Onana silenziosamente ha cambiato il gioco dell’Inter. Già diverse volte il portiere è stato un elemento chiave delle prestazioni della squadra (come con l’Atalanta, o col Bologna), e non solo per il suo rendimento tra i pali. E contro il Milan la strategia scelta da Inzaghi ha avuto come primo motore proprio il camerunese.

ABUSO DEI LANCI – Onana in Supercoppa ha messo insieme 34 tocchi, con 29 passaggi realizzati al 52%. Una percentuale insolitamente bassa. E il motivo è che di quei 29 passaggi ben 24 sono stati lanci lunghi. Di cui 10 arrivati a bersaglio. Un numero talmente elevato che non può essere casuale. Il portiere ha avuto da Inzaghi il compito di impostare il gioco in modo rapido e diretto. Cercare direttamente i giocatori più avanzati. E così si spiegano anche i numeri bassi, anzi bassissimi di Skriniar e Acerbi in possesso palla. L’idea era di darla a Onana, per scavalcare il pressing. Missione compiuta.