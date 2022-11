Nota tattica di Inter-Bologna: Onana fondamentale per uscire dal pressing

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Inter-Bologna parliamo dell’impatto di Onana in impostazione.

CONTRIBUTO PREZIOSO – Tra le tante cose che hanno funzionato nella vittoria col Bologna va sottolineata la prestazione di Onana. Perché il portiere ha dimostrato la sua utilità per la squadra tutta con le sue doti specifiche in impostazione. Ha messo insieme anche 3 parate, di cui una nei primi minuti sullo 0-0. Ma il suo contributo al gioco ha permesso all’Inter di gestire la partita senza soffrire.

LANCI PER SUPERARE IL PRESSING – Onana ha messo insieme 35 tocchi, con 30 passaggi realizzati all’84%, rappresentati in questa grafica di WhoScored:

Il portiere è stato chiamato in causa in diverse occasioni, sia nel giropalla con la squadra alta che per aiutare i difensori sotto pressione avversaria. E qui è arrivato il suo contributo specifico. Il numero 24 è uno specialista nei lanci. Ed ecco la grafica specifica che li rappresenta, sempre da WhoScored:

Sono in tutto 9, un numero rilevante, oltre la sua media e al top nella Serie A. Ogni volta che il Bologna ha alzato le sue tre punte in pressing sui tre difensori dell’Inter, loro si sono affidati a Onana. Che alzando la palla spezzava la linea e recapitava il pallone ai giocatori a centrocampo. Con un highlight assoluto, ua giocata potenzialmente decisiva: il lancio che porta Dumfries a crossare per Dzeko, che prende una traversa da dentro l’area piccola. Un contributo magari non spettacolare, ma decisamente prezioso per uscire dalle trappole di Motta e non farsi soffocare dagli avversari.