Sassuolo-Inter è la prima in Serie A di Onana: opzione in più per il gioco

Sassuolo-Inter rimarrà nella memoria collettiva per l’esordio in Serie A di Onana. Come ha giocato il nuovo portiere nerazzurro?

PRIMA IN SERIE A – La famosa alternanza dei portieri di Inzaghi a Sassuolo ha portato Onana a fare il suo esordio in Serie A. La sua quarta presenza totale all’Inter, la prima appunto in campionato. Una scelta tecnica di peso. Il tecnico infatti ha escluso Handanovic, il capitano da oltre 400 presenze in nerazzurro, consegnando la porta della squadra al nuovo portiere. Il primo passo di un cambio che comunque la si veda sarà epocale. Come ha giocato il camerunese?

ARMA IN POSSESSO – Onana non ha certo dovuto fare gli straordinari. Contro il Sassuolo l’Inter ha subito 3 tiri in porta. All’attivo del portiere due parate, di cui una di piede non difficile, ma buona per reazione. Sul gol poco da fare quindi nessuna responsabilità. Per il resto il camerunese ha messo in mostra le sue doti in impostazione. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In totale sono 42 con 39 passaggi realizzati al 75%. Nel giocare la palla il nuovo portiere dell’Inter ha personalità e qualità anche nel cercare le giocate verticali. Infatti risulta terzo nell’indice di verticalità. Dimostrando il suo tratto distintivo rispetto ad Handanovic, vale a dire i rinvii lunghi. Onana ne ha messi insieme 5, disimpegnandosi sia di destro che di sinistro, dando una dimensione in più al possesso nerazzurro. Una risorsa aggiuntiva per lo sviluppo del gioco, messa subito in mostra.