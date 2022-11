Serie A, oggi ultime due partite del turno infrasettimanale: Juventus e Lazio

Il turno infrasettimanale di Serie A si completa stasera con i due posticipi del giovedì. In campo Juventus e Lazio, due squadre che lottano con l’Inter (vittoriosa ieri 6-1 sul Bologna) per le posizioni sotto il Napoli capolista in fuga.

SERIE A 2022-2023 – 14ª GIORNATA

Verona-Juventus giovedì 10 novembre ore 18.30 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Lazio-Monza giovedì 10 novembre ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Napoli-Empoli 2-0 69′ rig. Lozano, 88′ Zielinski

Spezia-Udinese 1-1 33′ Reca, 43′ Lovric (U)

Cremonese-Milan 0-0

Lecce-Atalanta 2-1 28′ Baschirotto, 30′ Di Francesco, 40′ Zapata (A)

Sassuolo-Roma 1-1 80′ Abraham (R), 85′ Pinamonti

Fiorentina-Salernitana 2-1 15′ Bonaventura, 55′ Dia (S), 81′ Jovic

Inter-Bologna 6-1 22′ Lykogiannis (B), 26′ Dzeko, 36′, 48′ Dimarco, 42′ Lautaro Martinez, 59′ rig. Calhanoglu, 76′ Gosens

Torino-Sampdoria 2-0 29′ Radonjic, 59′ Vlasic

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 38

Milan 30

Lazio 27 *

Inter 27

Atalanta 27

Roma 26

Juventus 25 *

Udinese 24

Torino 20

Fiorentina 19

Salernitana 17

Sassuolo 16

Bologna 16

Empoli 14

Monza 13 *

Lecce 12

Spezia 10

Cremonese 7

Sampdoria 6

Verona 5 *

* una partita in meno