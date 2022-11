Inter-Bologna, Dimarco scintillante. Dzeko gol da fenomeno: pagelle − CdS

L’Inter ha asfaltato il Bologna 6-1 con una super prestazione sia di squadra che di singoli. Si esaltano Dimarco, autore di una doppietta, e Dzeko che ha aperto alla rimonta nerazzurra con un gol da urlo. Le pagelle targate Corriere dello Sport

VOTI TOP − Inter-Bologna si è chiusa con un punteggio tennistico. Un 6-1 senza storia con i nerazzurri prima sotto per una rete rocambolesca di Lykogiannis per poi scatenarsi a partire dall’euro-gol di Edin Dzeko. Le pagelle fotografano la grande serata di San Siro. Il migliore è senza dubbio Federico Dimarco. Per lui 8 con tanto di doppietta personale e regalo di compleanno anticipato (oggi compie 25 anni). Lo segue a ruota con un ottimo 7,5 Dzeko, che ha avuto il merito di rimettere subito in partita l’Inter segnando un gol alla Zidane. Suo anche l’assist per il 6-1 finale di Robin Gosens. Carica di 7 invece per Acerbi, Skriniar, Barella, Calhanoglu, Lautaro Martinez e Gosens. Mezzo punto in meno invece per Bastoni, Mkhitaryan, Brozovic e Dumfries. Sufficienza per Onana, praticamente inoperoso, e Bellanova. Nota di merito anche per Simone Inzaghi, che dopo la serata storta di Torino, si prende un buon 7. Squadra all’inizio frenetica ma poi dopo la rete di Dzeko si trasforma come d’incanto.

Fonte: Corriere dello Sport − Claudio Beneforti