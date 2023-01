FOTO – Biasin: «Lautaro Martinez, tocco e prestazione raccontano chi è»

Fabrizio Biasin ha parlato di Lautaro Martinez, autore del terzo gol e di una splendida prestazione nella finale di Supercoppa, Milan-Inter.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin su Lautaro Martinez, autore del terzo gol e di una splendida prestazione nella finale di Supercoppa, Milan-Inter. “Arriverà il momento in cui non segnerà per 2 o 3 partite e qualcuno lo rimetterà in discussione.

Ma questo tocco e la sua prestazione raccontano perfettamente chi è Lautaro: un campione.

Tenerselo stretto“.

