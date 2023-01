Acerbi quasi invisibile in Milan-Inter, ma ancora una volta regge la difesa

Tra i protagonisti di Milan-Inter va annoverato anche Acerbi. L’ex Lazio ha preso in mano la difesa in modo silenzioso, occupandosi del lavoro oscuro in campo.

PROTAGONISTA SILENZIOSO – Anche in Supercoppa Inzaghi ha deciso di dare fiducia ad Acerbi. Schierandolo da titolare al centro della sua difesa. E ancora una volta l’ex Lazio ha risposto sul campo, con una prestazione di sostanza e personalità. Col paradosso però di non averlo quasi mai visto effettivamente nello sviluppo del gioco.

LAVORO OSCURO – Acerbi è un difensore decisamente a suo agio col pallone tra i piedi. Tanto da essere diventato il primo regista della squadra in certe occasioni anche all’Inter. Ma non in Supercoppa. Col Milan il centrale è come sparito dal campo. Il suo allenatore gli ha chiesto di concentrarsi su altro. Questa è la mappa dei su tocchi, presa da Whoscored:

Evidente come siano pochi. Soprattutto perché l’ex Lazio ha giocato l’intera partita. Ha iniziato da centrale, finendo poi sulla sinistra nella girandola di cambi degli ultimi minuti. In totale i sui palloni toccati sono 17. Con 9 passaggi, tutti realizzati. Una gara passata ad agire nell’ombra. A coprire spazi, compattare i compagni. A preoccuparsi che tutti seguissero lo stesso spartito in fase difensiva. A vegliare sul tema tattico scelto da Inzaghi. Portandosi a casa lo zero alla voce gol concessi. Senza problemi a lasciare il palcoscenico agli altri.