Biasin: «Brozovic vuole il calcio che conta. Per Onana…»

Fabrizio Biasin, per SportItalia.com, ha detto la sua sull’imminente cessione di Marcelo Brozovic ma anche sulle ipotesi che si stanno rincorrendo per Romelu Lukaku e André Onana.

BROZOVIC − Queste le opinioni di Fabrizio Biasin in merito al mercato dell’Inter sulle pagine di SportItalia.com: «L’Inter venderà Brozovic. Nella testa del club la destinazione è l’Arabia Saudita. L’Al-Nassr lo accoglierebbe molto volentieri. Le cifre sono note. 23-24 milioni ai nerazzurri. 20 milioni di euro per tre anni al giocatore. L’entourage del giocatore stesso spinge assai in direzione deserto. Tutto appare piuttosto apparecchiato. Attenzione però: qui stiamo parlando di Marcelo Brozovic da Zagabria, mica di uno qualunque. Lui forse vorrebbe restare nel calcio che conta, se proprio non può all’Inter, allora al Barcellona. Morale: Brozovic lascerà Milano. L’Arabia è la soluzione più probabile, ma come è normale che sia l’ultima parola spetta lui».

ONANA-LUKAKU − E poi ancora su altri due affari che interessano parecchio all’Inter (vedi QUI): «Se davvero la questione è “Per trattenere Lukaku servono i quattrini derivati dalla cessione di Onana”, beh, allora tocca fare serissimi ragionamenti. Che senso ha andare a “toccare” un’operazione perfetta come quella andata a segno un paio di stagioni fa? L’Inter cercherà in tutti i modi di trovare una via per trattenere il buon Big Rom. Ma non se questo significa dover investire 40 milioni, ovvero la gran parte dei quattrini incassati dall’eventuale cessione di André Onana. Soprattutto, per Simone Inzaghi il portiere camerunese è realmente uno degli intoccabili e non per una questione di “quanto sia bravo in porta” semmai di “che impostazione riesce a dare”. Una squadra che presumibilmente perderà il suo regista (Brozovic) può permettersi di perdere “l’altro regista” (sì, Onana) solo a fronte di un’offerta senza senso. Viceversa, molto meglio proseguire così».