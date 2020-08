Bianchi: “Inter, ecco cosa manca. Juventus, non so se poteva competere”

Bianchi si è soffermato sulle gerarchie in Serie A. L’ex attaccante sottolinea la mancanza di qualità per l’Inter rispetto alla Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni odierne anche su Maurizio Sarri ai microfoni di “TMW Radio”

MENO QUALITA’ – Rolando Bianchi parla delle gerarchie in Serie A: «Il gioco di Sarri non si è mai visto, è questa la sua grande sconfitta. E’ un allenatore particolare: impone il suo gioco, è impossibile che i campioni lo facciano. Si è fatta una scelta troppo forzata. Sarri aveva l’idea di far giocare Cristiano Ronaldo punta, ma questo vuol dire lasciare qualcuno in panchina. Si è creato un problema; si capiva che qualcosa non potesse andar bene. L’Inter non ha la stessa qualità della Juventus, poteva competere ma non so fino a che punto».