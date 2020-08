Di Gennaro: “Inter cresciuta, Barella predestinato. In Europa League…”

Di Gennaro ha parlato del percorso dell’Inter in Europa League in vista della semifinale. L’opinionista sottolinea inoltre la grande crescita di Nicolò Barella, uno dei protagonisti contro il Bayer Leverkusen. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

CRESCITA COSTANTE – Antonio Di Gennaro parla del momento in casa nerazzurra: «Europa League? Non c’è mai da fidarsi, ma è probabile che l’Inter possa andare in finale. Negli ultimi mesi, i nerazzurri sono cresciuti tanto sia in fase difensiva sia in quella offensiva. Barella è un ragazzo che sapevamo essere predestinato: è motivato e ha qualità. E’ un giocatore di grandissima prospettiva sia per i nerazzurri sia per la Nazionale – dice Di Gennaro -. L’Inter sta costruendo bene il proprio futuro. Ha chiuso l’acquisto di Sanchez, ha preso Hakimi che è uno dei migliori esterni d’Europa. E’ anche vicina a Tonali, quindi credo che ora si sia avvicinata molto alla Juventus. Marotta ha fatto la differenza con tutto il rispetto per i dirigenti che l’hanno preceduto».