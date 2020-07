Berti: “Roma-Inter? Ultima spiaggia per lo scudetto. Ai nerazzurri serve…”

Nicola Berti, ex calciatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di “Inter TV” a pochissimi istanti dal calcio d’inizio di Roma-Inter, match valido per la 34esima giornata di Serie A

SPERANZA E MOTIVAZIONE – Roma-Inter si preannuncia una gara ricca di emozioni. Nicola Berti ha parlato così, ai microfoni di “Inter TV”, a pochissimi minuti dalla supersfida dell’Olimpico: «Cosa mi aspetto da Roma-Inter? Mi aspetto un’ultima spiaggia per i nerazzurri per combattere con la Juventus. Vediamo cosa succede. Il ritorno in campo di Nicolò Barella? Ci garantirà dieci anni di emozioni e successi. Su di lui ci si può contare e ha un carattere forte. Mi rivedo in lui. Per battere la Roma serve determinazione e la speranza di aver ancora una possibilità per lo scudetto. Non è escluso che accada e stasera sarà determinante. Non bisogna tirarsi indietro».