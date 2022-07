Bernardeschi: «Dybala si merita la Roma e la presentazione che ha avuto»

L’Inter nel mercato di quest’estate ha avuto contatti con Federico Bernardeschi. Ora il giocatore è al Toronto e ha parlato così su Paulo Dybala alla Roma.

MERITO – L’Inter ha inseguito a lungo Paulo Dybala con l’argentino però volato alla Roma. Su questo tema ha parlato, intervenuto a Sky Sport. «Io ho vissuto bene la situazione della scadenza del contratto, anche se non è facile. E’ il tuo lavoro quindi ci tieni tantissimo, anche al tuo futuro professionale e per chi ha famiglia. Dybala alla Roma? Non l’ho sentito però posso dirvi che per ila agazzo che è e per il giocatore che è, Roma e la presentazione siano meritate. Se lo merita tutto. Quando l’ho visto seduto sulle scale ero contento per lui».