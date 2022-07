Bellanova, l’Inter si culla l’investimento a destra. Nuovo gol

L’Inter ha pescato dal Cagliari un esterno destro interessantissimo: Raoul Bellanova. Contro la Pro Sesto è arrivato un nuovo gol che testimonia come sia già pronto.

PRONTO – Il titolare a destra è Denzel Dumfries con l’olandese che è diventato a suon di gol e ottime prestazioni la prima scelta di Simone Inzaghi. Ma ora lì a destra l’Inter ha un nuovo talento: Raoul Bellanova. L’esterno arrivato dal Cagliari in questo calciomercato è sicuramente una nota lieta di questo precampionato con ancora un gol segnato. ieri contro la Pro Sesto è arrivato un nuovo gol che testimonia come Bellanova è un giocatore già pronto per questo palcoscenico. Non sarà facile certo, Dumfries è molto più maturo, ma visti i tanti impegni ravvicinati Inzaghi sa che potrà avere una carta in più lì a destra.