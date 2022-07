Carnevali: «Contenti per Scamacca, ma resta un piccolo dispiacere»

Gianluca Scamacca è stato uno dei giocatori seguiti dall’Inter per rinforzare l’attacco, prima che la pista tramontasse definitivamente. Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sua cessione al West Ham.

CESSIONE ALL’ESTERO – Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, ha commentato la cessione di Gianluca Scamacca al West Ham. Sottolineando il dispiacere per la sua non-permanenza in Serie A, con anche l’Inter che per un periodo lo aveva messo nel mirino. Queste le parole dell’Amministratore Delegato del Sassuolo: «Quello che mi dispiace è che non sia rimasto in Italia, mi sarebbe piaciuto vederlo giocare in Serie A. Ma è comunque una soddisfazione che sia riuscito ad arrivare in Premier League, gli auguro davvero di fare bene».