Bergomi: «Pari Inter e Milan danno fiducia al Napoli. Ma lo vedo in difficoltà»

IN DIFFICOLTÀ − Dagli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi fa una sua considerazione dopo il primo weekend del 2023: «Sia l’Inter che pareggia al 93’ che il Milan raggiunto al 94’ danno fiducia al Napoli. Alcuni giocatori del Napoli sia contro l’Inter che contro la Sampdoria però non hanno approcciato benissimo le partite. Paradossalmente, l’ho visto la squadra più in difficoltà delle squadre in lotta per il vertice».