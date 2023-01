Pioli a -10 dalla Supercoppa Italiana: «Chi recupera? Non lo so! No certezze»

Pioli ha subito il 2-2 dalla Roma al 93′, primo episodio negativo che capita al Milan nel finale in tutta la stagione (vedi articolo). A Sunday Night Square su DAZN l’allenatore rossonero non è sicuro di ritrovare giocatori per la Supercoppa Italiana con l’Inter del 18 gennaio.

-10 ALLA SUPERCOPPA – Fodé Ballo-Touré, Alessandro Florenzi, Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Rade Krunic, Mike Maignan, Junior Messias, Divock Origi e Ante Rebic. Questa la lista degli assenti del Milan stasera con la Roma, a dieci giorni dalla Supercoppa Italiana con l’Inter. Stefano Pioli lancia l’allarme: «Recupera qualcuno per le prossime partite? Non lo so. Sinceramente non lo so, spero di recuperare qualche giocatore ma stasera non ho certezza. Spero di sì. La squadra sta bene, è stata una sosta lunga e si gioca con grande continuità ogni tre giorni. Le forze saranno poche per tutti ma la squadra sta bene, abbiamo lavorato con attenzione e cura cercando di fare un lavoro fisico abbastanza curato. Giocando tante partite subito devi essere brillante, ma non credo che il nostro problema sia la preparazione e la condizione fisica. Abbiamo giocato bene due ottime partite, è chiaro che il risultato di oggi non è quello sperato e lavoreremo sulle situazioni».

DUE PUNTI PERSI – Pioli valuta il 2-2 di Milan-Roma: «Grande amarezza. Non stiamo guardando a quanti punti abbiamo rosicchiato al Napoli, ma a dover vincere quante più partite per poter lottare per lo scudetto. Gli avversari vanno forte. È chiaro che il pareggio non va bene, proveremo a fare meglio nelle prossime».