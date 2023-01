VIDEO – Salernitana-Torino 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Torino, anticipo mattutino della diciassettesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



UN TEMPO A TESTA – Salernitana-Torino 1-1 nell’anticipo mattutino della diciassettesima giornata di Serie A. Pareggio che permette alle due squadre, piuttosto tranquille, di muovere la classifica. Guillermo Ochoa, che al suo esordio con la maglia della Salernitana aveva dovuto fare un super lavoro, è di nuovo molto impegnato. In avvio para un colpo di tacco da distanza ravvicinata di David Zima, poi ferma Nemanja Radonjic e Nikola Vlasic. Non può fare nulla al 36′, quando su cross dalla destra di Valentino Lazaro è Antonio Sanabria a portare avanti il Torino di testa. Prima del riposo ancora Ochoa, su Mergim Vojvoda, e poco dopo Perr Schuurs colpisce il palo con un’incornata su calcio d’angolo. Si torna in campo dopo venticinque minuti di intervallo, per un problema con il VAR, ed è tutt’altra Salernitana. Dopo tre minuti e mezzo discesa in solitaria di Tonny Vilhena e sinistro vincente dal limite. Poi è Krzysztof Piatek a sfiorare il 2-1, con una conclusione di un soffio a lato, mentre Ochoa al 72′ fa un altro miracolo su Aleksej Miranchuk. Il portiere messicano salva anche all’85’, toccando sul palo un tiro di Ricardo Rodriguez.

Video con gli highlights di Salernitana-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.