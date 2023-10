Bergomi: «Inter meno individualista di tutte, questo è un difetto!»

Bergomi ha parlato dell’Inter, che ieri ha pareggiato contro il Bologna 2-2. Per lo Zio è un difetto, che i nerazzurri ormai hanno da tempo

LIMITE − Ospite negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi si esprime sulla squadra di Inzaghi: «Per come è strutturata la rosa dell’Inter è difficile fare un altro modulo. Se l’Inter ha un difetto che diciamo sempre è che non è una squadra individualista, deve sempre costruire e fare tanta fatica per fare il gol. Infatti, deve andare sempre sopra ritmo, diventa più difficile quindi ribaltarla dal 75’. Ci sono certe partite in cui l’Inter è la più forte in assoluto, ma per fare quel tipo di calcio spende tantissimo».