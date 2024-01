Bergomi sottolinea: «Inter-Juventus, una differenza nel calendario!»

Nell’analisi del momento di Inter e Juventus Giuseppe Bergomi – giustamente – evidenzia la differenza fra le due squadre nel calendario di Serie A.

CALENDARIO – L’Inter, che ora è in Arabia Saudita per giocarsi la finale di Supercoppa Italiana, al ritorno in campionato avrà una serie di partite impegnative da affrontare. Lo evidenzia Giuseppe Bergomi, intervenuto su Sky Sport 24: «Arrivare allo scontro diretto dietro penso che sia un fattore psicologico che può contare. Penso che affrontare la Juventus, che può venire a San Siro davanti, comporta che devi fare un certo tipo di partita. Anche se stando in casa, sopra o sotto in classifica, devi giocare sempre per vincere. Per me quella di Simone Inzaghi è una squadra con una mentalità pazzesca, sta giocando veramente molto bene. A inizio campionato la Lazio fa quattro trasferte consecutive contro le quattro grandi e accumula un certo tipo di distacco. Poi accorcia nel finale. Questo per evidenziare le differenze nel calendario. Adesso la Juventus ha una serie di partite, a parte quella con l’Inter, dove non dico che le porta a casa facile, ma ha una situazione più semplice. E l’Inter, che ne fa anche quattro in più con la Champions League dentro, ha un calendario molto tosto. Il recupero sarebbe con l’Atalanta e con la Fiorentina. L’Inter deve essere brava nel coinvolgere anche gli altri giocatori, a costo di perdere qualche punto. Altrimenti non ce la fa a pensare di fare tutte queste partite solo con le punte, con soli tre centrocampisti che giocano sempre».