Asllani: «Film preferito? Natale sul Nilo e tutto De Sica!»

A poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana arriva un’intervista… particolare… con Asllani. Al centrocampista dell’Inter rivolte diverse domande che contano piuttosto poco con il calcio, ma che rivelano un qualcosa di poco conosciuto del centrocampista.

LE PREFERENZE – Al canale ufficiale YouTube della Lega Serie A, risponde a diverse domande Kristjan Asllani: «Sognare la Supercoppa Italiana? No, sinceramente non l’ho ancora sognata. Il compagno più divertente? Ce ne sono tanti ma direi Davide Frattesi, forse perché ci passo più tempo ma direi che è il più simpatico. Il più serio? Adesso ci devo pensare, ma direi Yann Sommer. Chi potrebbe essere un ballerino? Juan Guillermo Cuadrado, ci dà lezioni ma è difficile. Film preferito? Qua credo che spiazzerò tutti perché a me piacciono i film di Christian De Sica, tipo tutti i Natali che ha fatto: Natale sul Nilo e tutte queste cose».

IL RACCONTO – Asllani prosegue: «Che musica ascolto? Reggaeton. Se non avessi fatto il calciatore? Questa è una domanda difficile perché non saprei. Come descrivere Asllani? Posso dire che sono un ragazzo veramente tranquillo, mi piace uscire poco. Il sogno più grande? I sogni non li vorrei dire, però il piccolo sogno adesso è battere l’Italia agli Europei. Ciao a tutti i tifosi, vi mando un abbraccio e forza Inter».