Locatelli: «Sorpasso sull’Inter temporaneo. Non cambia niente»

Per Locatelli non è ancora il momento di guardare a Inter-Juventus, partita distante ancora due settimane. Il centrocampista bianconero, dopo il successo di stasera per 0-3 a Lecce, a Rai 2 non si proietta già al derby d’Italia.

SITUAZIONE MOMENTANEA – La Juventus chiude la ventunesima giornata di Serie A davanti all’Inter, avendo vinto contro il Lecce con una partita in più. Per Manuel Locatelli, intervenuto durante La Domenica Sportiva, il sorpasso conta relativamente: «È temporaneo, ma la vittoria di oggi è importante perché viene su un campo difficile. Non era facile, loro sono una squadra ostica che subisce poco. Abbiamo trovato tre gol che sono importanti. Prova di crescita? Sì, assolutamente. Siamo cresciuti come consapevolezza nei nostri mezzi, siamo migliorati in questo ed è uno step importante. Rendere possibili le cose possibli? Sì certo. Comunque dobbiamo sognare, per raggiungere i sogni dobbiamo fare cose straordinarie. Bisogna ripartire dallo spirito di gruppo. Allo scontro diretto Inter-Juventus davanti? Tanto non cambia niente. Gli scontri diretti vanno giocati e portati a casa, sicuramente è una partita importante ma prima ne abbiamo un’altra. La pressione quando uno gioca nella Juventus ce l’ha sempre, questo non ci deve condizionare. È un percorso di crescita che stiamo facendo e dobbiamo continuare».