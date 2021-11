Bergomi: «Inter, da tanto non mi entusiasmavo! Ha attaccato anche in 9»

Bergomi è soddisfatto per la prova dell’Inter contro lo Shakhtar Donetsk. Durante La casa dello sport night su Sky Sport, l’ex capitano nerazzurro ha celebrato la vittoria per 2-0 di mercoledì sera, valsa gli ottavi di Champions League.

BENE COSÌ – Solo elogi per l’Inter da Giuseppe Bergomi: «Era tanto tempo che non mi entusiasmavo per una partita. Ha giocato veramente bene, ha fatto una partita bella. Attacca con tanti uomini, in un’azione erano in nove con Andrea Ranocchia solo dietro nell’uno contro uno. Da Milan Skriniar ad Alessandro Bastoni erano tutti avanti: l’Inter mi è piaciuta. Altre promosse di Champions League? Il Milan e lo Sporting CP, che ha buttato fuori il Borussia Dortmund».