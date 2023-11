Bennacer: «Mai all’Inter! Calhanoglu voleva restare, poi…»

Bennacer, nel corso di una lunga intervista, ha escluso categoricamente un approdo all’Inter, lanciando una velata critica all’ex compagno, oggi in nerazzurro, Calhanoglu

MAI – Bennacer promette amore al Milan e rifiuta un possibile approdo all’Inter: «L’Inter potrebbe offrirmi quello che vuole ma non ci andrò mai, rispetto troppo il Milan: non dico che rimarrò qui tutta la carriera ma sicuramente non andrò mai all’Inter. Calhanoglu? Voleva restare al Milan poi non so cosa sia successo, non avranno trovato l’accordo. Lo rispetto ma quando ho letto che sarebbe andato all’Inter ho pensato: non può averlo fatto. Siamo amici ma in campo non ci sono amici, a maggior ragione in un derby».

Fonte: Sportmediaset.it