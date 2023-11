Taremi in arrivo? Il profilo dell’attaccante perfetto per l’Inter

Mehdi Taremi potrebbe essere il nome in arrivo a gennaio per il mercato invernale. L’Inter ci sta lavorando da tanto ormai, l’attaccante è convinto dell’approdo.

ATTACCANTI – Mehdi Taremi vuole cambiare aria e alzare il livello della sua carriera, l’Inter ha bisogno di un attaccante vista la cartella clinica di Marko Arnautovic. Tanti infortuni per l’austriaco, l’ultimo lo ha tenuto fuori per un mese e mezzo facendolo tornare proprio nell’ultima giornata con il Frosinone. Lautaro Martinez e Marcus Thuram hanno fatto gli straordinari, contando anche Alexis Sanchez alla ricerca della forma migliore. Il cileno non è ormai un attaccante, per questo c’è bisogno di un altro giocatore che possa dare garanzie sia in questa che nelle prossime stagioni.

Taremi, le caratteristiche dell’iraniano

PROFILO – Nella stagione 2023-2024 Taremi non sta convincendo a livello di prestazioni. Appena due gol in undici partite in campionato con il Porto, un altro in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Si dice che l’umore influisca, l’iraniano voleva andare via già la scorsa estate. Si sentiva pronto per una nuova esperienza, ma con il Milan è andata decisamente male. Ora c’è l’Inter sul giocatore. Taremi è un attaccante fisico, allo stesso tempo però tecnico e in grado di pulire tanti palloni in arrivo dalle retrovie. Non è veloce, è invece una punta su cui appoggiarsi nei momenti di difficoltà. Rigorista e anche bomber da istinto puro e crudo. Lo testimoniano i ventinove gol della scorsa stagione, i venti del 2021-2022, conditi tra l’altro da dodici assist. Bravo a segnare, in più preciso nel servire i compagni. A Simone Inzaghi servirebbe già a gennaio, ma è probabile che se ne parli per l’estate. Il contratto scade il 30 giugno del 2024, quindi rappresenta una di quelle grandi occasioni cercate da Giuseppe Marotta.