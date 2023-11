Juventus-Inter: storia di rivalità, polemiche e vecchie conoscenze

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali, ad attendere l’Inter sarà il derby d’Italia all’Allianz Stadium contro la Juventus. Sarà un anticipo della sfida scudetto.

RIVALI – Era ormai da diverso tempo che Juventus–Inter non rappresentava una sfida scudetto. Bisogna tornare un po’ dietro con gli anni e riavvolgere il nastro fino agli anni di Massimo Moratti in nerazzurro e Luciano Moggi in bianconero. Infatti dopo quel periodo l’Inter non ha più lottato con la Juventus per lo Scudetto, anche se quando i bianconeri alzarono il titolo per l’ultima volta i nerazzurri arrivarono secondi. La distanza però era tanta per poter parlare di sfida. Ma a quando risale l’ultima vittoria dell’Inter allo Stadium di Torino? Era il 3 aprile 2022 e a decidere la gara fu un rigore alimentato da molte polemiche, trasformato da Hakan Calhanoglu. Sarà sicuramente una gara molto accesa, del resto oltre che un primato in palio c’è anche l’orgoglio di provare a vincere in nome di una rivalità storica.

Juventus-Inter, partita dalla storia lunga

EX AMICI – Dopo già diverse gare da rivali a rappresentare Juventus e Inter, si ritroveranno contro l’ad nerazzurro Beppe Marotta e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Entrambi sanno bene come si costruisce e si guida una formazione da titolo e vogliono sfruttare tale strategia in questo campionato, che si è già trasformato in un testa a testa tra Inter e Juventus. Domenica 26 saranno di nuovo uno di fronte all’altro, da avversari. L’ultima volta, nell’aprile scorso, erano state molte le scintille a San Siro dopo la sconfitta dei bianconeri. L’ira del tecnico di Livorno non aveva risparmiato neppure il suo ex dirigente. Tra frecciatine, dichiarazioni e pronostici il derby d’Italia è iniziato molto in anticipo.