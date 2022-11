Belgio di Lukaku sotto accusa: delirio tifosi a Bruxelles! Croazia di fuoco

La sconfitta del Belgio di Lukaku ha scatenato il putiferio tra le vie di Bruxelles. I tifosi non hanno preso benissimo la debacle contro il Marocco che complica il percorso Mondiale degli uomini di Roberto Martinez (vedi dichiarazioni). Il sindaco della città avverte gli agitatori

PUTIFERIO – Il Belgio di Romelu Lukaku perde contro il Marocco e per le vie di Bruxelles si scatena il putiferio. I tifosi hanno protestato in maniera vigorosa provocando incidenti e ovviamente la reazione del sindaco Philippe Close che su Twitter ha affermato: “Condanno con la massima fermezza gli incidenti di questo pomeriggio. La polizia è già intervenuta con fermezza. Consiglio quindi ai tifosi di non venire in centro città. La polizia usa tutti i suoi mezzi per mantenere l’ordine pubblico”.

PRESSIONE – Lukaku e compagni dunque per la prossima partita con la Croazia, decisiva per le sorti Mondiali, avranno una pressione non indifferente sulle spalle. Il Commissario Tecnico Roberto Martinez potrebbe anche decidere di giocarsi il tutto per tutto schierando il numero 90 dell’Inter dal 1′ (vedi focus). La possibile eliminazione dal Mondiale agita i sogni del Belgio.