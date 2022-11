Esposito, si aggiunge una pretendente in Serie A: una richiesta all’Inter! – AP

Sebastiano Esposito non ha riscosso un grande successo in Belgio dove si è già separato dall’Anderlecht (vedi articolo). L’attaccante di proprietà dell’Inter adesso è alla ricerca di una squadra per gennaio ma le corteggiatrici non mancano. Secondo Alfredo Pedullà, se ne aggiunge un’altra in Serie A

RICHIESTO – Sebastiano Esposito finora non è riuscito mai ad affermarsi nelle sue avventure all’estero ma in Italia c’è chi è pronto a scommettere su di lui. Il giovane attaccante di proprietà dell’Inter, separatosi recentemente dall’Anderlecht, è tornato in Italia ed è alla ricerca di una sistemazione per gennaio. Secondo le ultime di Alfredo Pedullà di Sportitalia, alle corteggiatrici di Esposito in Serie A si è aggiunto il Lecce. Il club pugliese ha chiesto all’Inter un prestito di un anno e mezzo.