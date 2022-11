Lukaku, dopo Belgio-Marocco ancora più pressione: con la Croazia dal 1′?

Romelu Lukaku è sceso in campo nella sconfitta del Belgio contro il Marocco. Alla luce del risultato odierno, in vista del match contro la Croazia, l’attaccante potrebbe dover bruciare le tappe

IN CAMPO? – Romelu Lukaku è sceso in campo per pochi minuti in Belgio-Marocco. L’attaccante dell’Inter però non è riuscito ad incidere, complice la scarsa verve mostrata oggi dalla Nazionale guidata dal CT Martinez. La situazione nel girone, a questo punto, rende più che mai decisiva l’ultima partita dei “Red Devils” contro la Croazia. E, visto il momento delicato, al belga potrebbe essere chiesto di bruciare le tappe: contro la Nazionale croata, infatti, il numero 90 dell’Inter potrebbe già partire dal 1′. Troppo importante la sua presenza in campo che potrebbe risolvere il problema di anemia offensiva di De Bruyne e compagni.