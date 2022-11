Martinez (CT Belgio) spiega: «No problema organizzativo! In generale…»

Roberto Martinez, Commissario Tecnico del Belgio, ha parlato dopo la sconfitta subita con il Marocco che complica decisamente il discorso qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar (vedi articolo). Di seguito le sue dichiarazioni a RTBF

ORGANIZZAZIONE – Roberto Martinez spiega la sconfitta del suo Belgio con il Marocco: «È un risultato difficile. Dopo il gol abbiamo perso la nostra organizzazione. Il primo gol ha avuto un notevole impatto sul resto dell’incontro, non abbiamo gestito bene la fase difensiva. Non c’era nessuno sul primo palo? Forse, ma è così che ci difendiamo da sei anni in questo tipo di situazione. Quindi non è un problema organizzativo. Ma devo rivedere le immagini. Nel complesso, dobbiamo essere molto più uniti. È così che vinci le partite ai Mondiali».