Bari, pareggio al 90′ con il Como: in gol un ex Inter! Salcedo fino al 46′

Il Bari di Mignani, dove gioca in prestito dall’Inter Eddie Salcedo, fatica sul campo del Como portando a casa un pareggio grazie alla rete di un ex nerazzurro. La partita termina 1-1, per Salcedo 46 minuti di gioco

TRA INTER ED EX – Il Bari ha ripreso il suo cammino in Serie B ripartendo dal Como nel match valevole per la quattordicesima giornata. Il Como trova il vantaggio al 26′ con Cerri che poi sul finire di primo tempo sbaglia un rigore, fallendo così il 2-0. Il Bari reagisce ma solo al 90′ con un gol dell’ex Inter, Ruben Botta. Eddie Salcedo è sceso in campo dal 1′ ed è stato sostituito al 46′.