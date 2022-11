Croazia, vittoria sul Canada nel segno di Kramaric! 90′ per Brozovic

La Croazia batte il Canada in rimonta. La Nazionale guidata da Dalic si impone per 4-1 con Kramaric protagonista. Ottima prestazione di Brozovic, in campo per tutta la durata del match

SUCCESSO – Successo importantissimo della Croazia che si impone per 4-1 in rimonta sul Canada. Gli ospiti, in vantaggio al 2′ con Davies, cadono sotto i colpi della Nazionale guidata da Dalic che prima pareggia con Kramaric al 36′, poi trova la rete del 2-1 con l’ex nerazzurro Livaja, che corona una splendida azione guidata da Juranovic. Nella ripresa il Canada crolla: il 3-1 croato, ancora a firma di Kramaric, arriva su assist di un altro ex Inter, Perisic. Il gol del definitivo 4-1 arriva a tempo praticamente scaduto con Majer. Ottime notizie anche sul fronte Brozovic: il centrocampista è rimasto in campo per tutti i 90′.