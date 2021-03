Beccalossi mantiene alta la scaramanzia sull’Inter, dopo che ieri la Juventus ha perso col Benevento. L’ex trequartista nerazzurro, parlando a Sportitalia, non si sbilancia in relazione alla classifica.

RIPOSO BUONO – A Evaristo Beccalossi è piaciuto il weekend senza l’Inter, vista la sconfitta della Juventus: «Sono stato bene sul divano (ride, ndr) Se la gioca, sarà un problema degli altri. Credo che il grosso lavoro sia stato fatto due-tre mesi fa dall’Inter, a mettere insieme e trovare il giusto equilibrio. Il valore c’è sempre stato, però nella costruzione della squadra e nel trovare certe scelte c’era un percorso da fare. Antonio Conte l’ha fatto, senza mercato ha dovuto ricompattare e adesso ha un grande vantaggio. Però piedi per terra: conoscendo la situazione ha fatto un lavoro straordinario, adesso c’è da gestire nel miglior modo possibile. Però da lì a dire che l’Inter ha già vinto, come sento dire in giro, mi gratto un po’ le ginocchia (ride, ndr). Tranquilli, avanti tutta e le altre ben vengano: tutte dicono di voler vincere, ma la realtà mi sembra diversa».