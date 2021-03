Sabatini: «Pirlo non ha detto niente di male, l’Inter ha più tempo per recuperare!»

Sabatini – giornalista di ‘Sport Mediaset -, ospite negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1, parla della lotta scudetto tra Inter e Milan. E torna sulla polemica firmata Pirlo, a cui dà il proprio sostegno dopo le critiche ricevute

INTER SUPERIORE – Per Sandro Sabatini la lotta al vertice in Serie A non dipende dai due nomi principali in attacco: «L’Inter senza Romelu Lukaku in casa del Sassuolo ha vinto 3-0, se non ricordo male. Se il Milan avesse avuto Zlatan Ibrahimovic a disposizione per tutta la stagione, sarebbe più vicina rispetto all’attuale -9 virtuale. Ma è comunque inferiore all’Inter, che è più forte di questo Milan».

POLEMICA PIRLO – Sabatini torna sulla polemica relativa al rinvio di Inter-Sassuolo: «Ci sono troppi punti di vista, c’è confusione. Penso che Andrea Pirlo non abbia detto niente di grave. Va bene fare tutti i processi a Pirlo ma almeno questo risparmiamoglielo. Ora non si può dire nemmeno che l’Inter abbia più tempo per gestire la situazione in prossimità della sosta per le nazionali? È cos’. Bisogna rispettare le decisioni degli organi competenti. Se i giocatori dell’Inter vengono chiamati in nazionale perché possono andare, l’Inter deve liberarli senza fare storie».