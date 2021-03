Inter, cinque Nazionali chiedono giocatori: una richiesta in caso di partenza

Inter, oggi giornata decisiva per l’esito dei tamponi (vedi articolo). Il club alza la voce e chiede di rispettare la quarantena fino a una data ben precisa. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, cinque club hanno chiesto espressamente i giocatori.

UNA RICHIESTA – Inter, c’è attesa oggi per quanto riguarda l’esito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri. Se il gruppo squadra dovesse risultare negativo, qualche giocatore potrebbe partire con la Nazionale. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset”, le federazioni in questione che hanno richiesto espressamente i giocatori sono Croazia, Danimarca, Belgio, Slovacchia e Marocco. L’Inter alza la voce, e in caso di partenza chiede alle federazioni di rispettare la quarantena anche in Nazionale, fino al 31 marzo. Praticamente i giocatori potranno raggiungere le proprie Nazionali, si potranno allenare, ma senza poter disputare alcuna partita.