Bastoni non ha dubbi: «Inter sfida più dura! Difficile andare a prenderli»

Simone Bastoni ha già affrontato l’Inter di Simone Inzaghi e non ha alcun dubbio che sia stata proprio quella la sfida più dura finora disputata. Il giocatore dello Spezia – in un’intervista rilasciata a ultimouomo.com -, spiega come mai è così faticoso affrontare i nerazzurri

AVVERSARIO TOSTO – Simone Bastoni ha affrontato l’Inter di Simone Inzaghi con lo Spezia di Thiago Motta e quando gli viene chiesto quale sia stata la sfida più dura disputata finora in Serie A, non ha alcun dubbio: «Contro l’Inter è stata la partita più dura, non ci devo neanche pensare tanto. Con Conte avevano un gioco tutto preparato, organizzato, tutti sapevano cosa fare. Quest’anno si muovono tutti, è molto difficile andare a prenderli. Il terzo di difesa si sgancia e fa il centrocampista, parte perché sa che c’è sempre qualcuno che lo copre».