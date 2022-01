Romano: «Alvarez-Manchester City, non è finita: clausola non pagata»

Julian Alvarez, giovane talento argentino del River Plate, piace molto all’Inter che deve però fare i conti con la concorrenza del Manchester City (vedi articolo). Secondo l’ultimo aggiornamento di Fabrizio Romano, il club inglese non ha pagato la clausola rescissoria quindi è ancora tutto aperto

PARTITA APERTA – Julian Alvarez, attaccante classe 2000 del River Plate, fa gola all’Inter ma anche al Manchester City. Secondo Fabrizio Romano, è ancora tutto aperto: “Il consiglio del Manchester City ha avuto due incontri con gli agenti di Julián Álvarez. I colloqui sono iniziati, ma la clausola rescissoria non è stata pagata, non è ancora finita. Julián non si unirà al City a gennaio, ma cercherebbe un prestito. Il Manchester United non ha mai aperto le trattative per ingaggiare Álvarez a gennaio”.