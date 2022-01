Julian Alvarez, niente Inter? Il Manchester City ha pronte due offerte

E’ probabilmente il talento del futuro e mezzo mondo lo vuole. Stiamo parlando di Julian Alvarez, talento argentino del River Plate con l’attaccante che è finito anche in orbita Inter. Il Manchester City però ha pronte due offerte per portarlo in Inghilterra.

SCENARI – Niente Inter per Julian Alvarez? Così sembrerebbe. Stando a quanto ha riportato TycSports, una testa Argentina, il Manchester City di Pep Guardiola è pronto a prendere l’attaccante. Gli scenari possibili sono due: uno è quello di prenderlo subito ora a gennaio, l’altro di aspettare giugno. Ciò che è certo è che nessuna delle due offerte già presentate dagli inglesi si avvicina ai 20 milioni della clausola rescissoria di Alvarez. Nel primo caso il Man City lo prenderebbe girandolo poi in prestito in una squadra europea per monitorarlo più da vicino. La seconda opzione, che alla fine è simile alla prima in quanto il City lo girerebbe in prestito, è quella preferita dal River, ovvero attendere 6 mesi con la squadra argentina che in questo periodo provvederebbe a trovare il giusto sostituto. Pep Guardiola è innamorato di questo giovane argentino e l’assalto è pronto a partire.

Fonte: TycSport