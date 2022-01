Milan-Juventus, cambia l’arbitro! Orsato indisponibile: i possibili sostituti

Milan-Juventus, big match della ventitreesima giornata di Serie A, rischia di alzare un polverone ancora prima di essere disputato. Secondo quanto rivelato da corrieredellosport.it, l’arbitro Orsato non sarà disponibile per la sfida e dunque cambia il direttore di gara

BIG MATCH – Milan-Juventus è tra le sfide più attese della ventitreesima giornata. Da una parte i rossoneri di Stefano Pioli, secondo in classifica e reduci dalla clamorosa sconfitta con lo Spezia, condita da inevitabili polemiche arbitrali. Dall’altra i bianconeri di Massimiliano Allegri che vengono da una lunga striscia di risultati positivi e accarezzano il sogno rimonta. Le premesse per una grande partita ci sono tutte, con tanto di colpo di scena.

CAMBIO ARBITRO – Daniele Orsato, arbitro designato per Milan-Juventus, a quanto pare non sarà disponibile per la sfida a causa della positività al Covid-19. Tra i possibili sostituti, Di Bello, Massa o Valeri.

Fonte: corrieredellosport.it