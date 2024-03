Barzaghi: «Ho visto un Simeone spento e triste! Sulla difensiva»

Barzaghi ha parlato di Diego Simeone, che domani ritroverà l’Inter nel ritorno degli ottavi di Champions League. Il giornalista sottolinea una cosa.

SPENTO − In collegamento dal Civitas Metropolitano di Madrid per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi sottolinea su Diego Simeone: «Ho visto un Simeone spento, un pochino sulla difensiva, è stato attento a dosare le parole. A sottolineare un momento non semplice dell’Atletico, ma onestamente la squadra è ancora in zona Champions. Mi è sembrato un Cholo triste. A differenza dell’Inter, che invece, ha il morale a mille. Avrà due risultati su tre per un ottavo impegnativo per entrambe».