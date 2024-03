Bonan: «Inter, un difetto dall’andata. Atlético Madrid un serpente»

L’Inter ripartirà nel match di domani contro l’Atlético Madrid dall’1-0 conseguito all’andata tre settimane fa al Meazza. Bonan, intervenuto nel pomeriggio su Sky Sport 24, indica come può svilupparsi la partita del Civitas Metropolitano.

VANTAGGIO RISICATO – Il gol di Marko Arnautovic fa sì che domani la squadra di Simone Inzaghi abbia due risultati su tre per andare ai quarti di finale di Champions League. L’analisi di Alessandro Bonan: «Nella partita d’andata l’Inter ha avuto il difetto di non chiuderla, perché in realtà meritava un punteggio superiore. Qui, a differenza del Napoli, l’Inter è più forte dell’Atlético Madrid. Proprio guardando le formazioni per me non c’è paragone: è più forte. Nella partita d’andata l’Inter interpretò in maniera guardinga nel primo tempo, anche in maniera giusta: non si fidava di una squadra che è come un serpente, l’Atlético Madrid attende e poi ti morde. Nella ripresa tutta l’Inter ha avuto una spinta superiore, soprattutto con l’ingresso di Denzel Dumfries. Io penso che, andando ad analizzare il momento, arrivi a questa partita con la testa abbastanza libera: ha questa grande opportunità che se la può giocare sui due fronti, avendo un vantaggio così importante in campionato che è diventato una formalità. Poi andare al Civitas Metropolitano è complicato».