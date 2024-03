Sarri dà le dimissioni dalla Lazio, un ex Inter debutta al suo posto?

La notizia del pomeriggio sono le dimissioni presentate da Sarri, che ha deciso di interrompere la sua esperienza alla Lazio. Per la successione al momento il favorito è un ex Inter.

IL RITORNO – Maurizio Sarri ha presentato le sue dimissioni da allenatore della Lazio, dopo la sconfitta di ieri contro l’Udinese e un periodo molto negativo. Una notizia inattesa, nonostante i biancocelesti stessero crollando e non certo da oggi. Claudio Lotito è dato in arrivo al centro sportivo di Formello, per prendere in mano la situazione. Radio Radio, dopo aver lanciato l’annuncio delle dimissioni di Sarri, fa sapere che queste sono anche state accettate. Quindi manca solo il comunicato ufficiale, col tecnico scelto a giugno 2021 dopo che Simone Inzaghi aveva lasciato direzione Inter. E proprio un ex nerazzurro può essere il sostituto di Sarri, almeno come traghettatore sino a fine stagione. Si tratta di Tommaso Rocchi, soluzione interna visto che allena l’Under-14 della Lazio. Per lui sarebbe la prima esperienza da allenatore fuori dalle giovanili. Si parla anche di altri due ex biancocelesti come Miroslav Klose e Senad Lulic. Ma la certezza è che sabato sera in casa del Frosinone sulla panchina della Lazio non ci sarà più Sarri.