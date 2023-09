Barzaghi: «Momento magico Thuram. Crescerà col tempo»

Marcus Thuram sta impressionando per il momento che sta attraversando. Due gol consecutivi tra Inter e Francia, Matteo Barzaghi ne parla su Sky Sport.

MOMENTO – Matteo Barzaghi parla del momento di un calciatore nerazzurro: «La copertina va sicuramente a Thuram perché si è sbloccato sia con Inter che con Francia nella stessa settimana. Aspettiamo di vedere il suo primo derby dopo la chiamata anche rossonera in estate. Un momento magico per lui che sta facendo cose nuove e esordi diversi. Il suo sorriso è contagioso, è il suo momento adesso. Non è Lukaku in area di rigore, ma è bravo a dialogare, a legare il gioco e crescerà anche in area di rigore in quanto è giovane»