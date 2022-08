Barzaghi: «Lukaku ci teneva a iniziare bene e rispondere alle critiche!»

Romelu Lukaku ha impiegato pochissimo tempo a rimettere le cose a posto e trovare il gol in Serie A con l’Inter. Di lui parla l’inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi.

RISPOSTA – Matteo Barzaghi esprime il suo parere sull’attaccante belga: «Romelu Lukaku come se non fosse mai andato via dall’Inter! Ci teneva tantissimo a partire nel modo giusto anche per rispondere alle critiche che lo vedono cambiato dopo l’esperienza al Chelsea. Ha impiegato pochissimo tempo a trovare subito il gol con l’Inter, non è stata una prestazione devastante la sua però ha dialogato bene con i compagni di squadra facendo una partita ordinata. La sua condizione può e deve crescere ancora per andare a incidere ancora di più».