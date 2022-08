FOTO – Lautaro Martinez si gode il giorno di riposo in famiglia: «Sempre insieme»

Lautaro Martinez non è andato a segno alla prima giornata contro il Lecce, ma l’argentino è pronto a riscattarsi già contro lo Spezia. Intanto, il giocatore si gode il giorno di vacanza in famiglia.

IN FAMIGLIA – Lautaro Martinez sfrutta al meglio il giorno di riposo concesso da mister Simone Inzaghi dopo la vittoria in extremis contro il Lecce per stare in famiglia, in particolare con la piccola Nina. Questo il messaggio sui social: «Sempre insieme, papà ti ama!».

